بالفيديو.. هنا الزاهد تستعيد ذكريات طفولتها مع الفنان الراحل سمير غانم

استعادت الفنانة هنا الزاهد ذكريات طفولتها وتجربتها الأولى على المسرح مع الفنان الراحل سمير غانم، ونشرت برومو عرض مسرحية “خلوصي حارس خصوصي” التي جمعتها به.

وقد علقت الزاهد على الفيديو الذي نشرته على “إنستغرام” قائلة: “اتبسطت جدا لما شوفت الإعلان القديم ده من مسرحية خلوصي حارس خصوصي مع العظيم سمير غانم، وحبيبي طلعت زكريا، الفاتحة على روحيهما”.

يذكر أن هنا الزاهد تشارك في بطولة مسلسل “أنا وهي” مع الفنان أحمد حاتم، والذي من المنتظر عرضه على أحد المنصات الرقمية قريبا.

وتظهر الزاهد في دور زوجة الفنان أحمد حاتم خلال أحداث المسلسل، وتدخل فى صراعات معه بسبب الغيرة عليه، وتتوالى الأحداث في 8 حلقات.

ومسلسل “أنا وهي”، تأليف مصطفى حمدي، وإخراج سامح عبد العزيز، بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقي، ميرهان حسين.

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