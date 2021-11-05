البلبيسي: استراتيجية الحكومة استمرارية التعليم الوجاهي

أكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة الدكتور عادل البلبيسي، أن استراتيجية الحكومة تتلخص في استمرارية التعليم الوجاهي، وأن الإغلاقات آخر شيء تفكر فيه .

وقال، خلال استضافته على شاشة التلفزيون الأردني، إن نسبة إصابة طلاب المدارس من مجموع عدد طلاب المملكة أقل من نصف بالمئة على الرغم من إزدياد أعداد الإصابات.

وأضاف أن هناك ارتفاع في أعداد حالات الإصابة بين طلاب المدارس، وأكثر فئة تشهد زيادة هي 10 – 17 عاماً ، وهناك حوالي 30% من الحالات التي تُسجل يوميا للأعمار من 10 – 17 عاماً ومن بعهدها فئة كبار العمر من 65 عاماً فما فوق، وعليه ندعو الجميع إلى أخذ المطاعيم والاقبال عليها.

وبين أن الوضع الوبائي للأردن مستقر على ارتفاع وبحذر ، حيث لوحظ ارتفاع في أعداد الإصابات خلال الاسابيع 4 الماضية من 7 الاف إلى 10500 إصابة أسبوعيا، لكن نستطيع أن نؤكد ان المنحنى الوبائي اليوم يختلف عن الموجات السابقة، فهناك استقرار في إيجابية الفحوصات خلال أسبوعين على نسبة 4,87 %.

وأشار البلبيسي إلى أن الذي يهمنا قدرة المستشفيات على استيعاب الحالات، اليوم هناك 609 حالة موجودة في المستشفيات مقارنة مع 650 حالة قبل شهر، لكن هذا الارتفاع مؤشر على ضرورة التزام المواطنين بالوقاية والإقبال على أخذ المطعوم، مشدداً في الوقت نفسه أن الإغلاقات آخر شيء تفكر فيه الحكومة.

وفيما يتعلق بالجرعة الثالثة المعززة، أكد البلبيسي توقع بفتح المجال للأشخاص كافة الذين مضى على أخذهم الجرعة الثانية 6 أشهر فما فوق بالإضافة إلى الكادر الطبي والصحي.

في المقابل أكد أنه سيكون هناك إجراءات مشددة على الوافدين المتخلفين عن أخذ المطعوم بعد تاريخ 15 / 12 / 2021، مشيرا إلى أن عدد الوافدين في المملكة يزيد عن 3 مليون شخص ونسب التطعيم تتجاوز 20%، وعليه ندعو هذه الفئة ضرورة الإقبال على أخذ المطعوم .