بدء العد العكسي لسقوط المجرم آبي احمد .. مقاتلو تيغراي والأورومو يسيطرون على مدينة قرب العاصمة أديس أبابا
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جرينتش+2 11:30
أجواء لطيفة الحرارة نهارا وباردة نسبيًا ليلًا حتى الاثنين المقبل
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