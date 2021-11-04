مهرجان بابل وهويتنا المفقودة

رفع.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 15 وفاة و2042 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11077 والإصابات 868,493
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