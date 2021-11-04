اليانكي يخشى التنين.. البنتاغون يحذر من تحول الصين الى "قوة نووية عظمى" تتجاوز امريكا وتقوى على استعادة تايوان
أهم العناوين
جرينتش+2 04:04
مناقشة رواية “حكاية سرِّ الزيت” في الندوة الـ 16 لمبادرة “أسرى يكتبون”
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني