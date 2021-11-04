اليانكي يخشى التنين.. البنتاغون يحذر من تحول الصين الى "قوة نووية عظمى" تتجاوز امريكا وتقوى على استعادة تايوان
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فضلاً عن اعتداءات المستوطنين.. تغير المناخ يهدد انتاجية الزيتون الفلسطيني
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