طقس معتدل نهارًا وبارد نسبياً ليلًا حتى الأحد.. ولا مطر

اليانكي يخشى التنين.. البنتاغون يحذر من تحول الصين الى "قوة نووية عظمى" تتجاوز امريكا وتقوى على استعادة تايوان
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