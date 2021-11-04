التمنيات بالشفاء للفنانة سهير البابلي تعمّ وسائل التواصل الاجتماعي

سيطرت على الأوساط الفنية المصرية والعربية حالة من القلق خلال الساعات الأخيرة، بعد الأنباء المتواردة عن الحالة الحرجة للفنانة الكبيرة سهير البابلي.

وقال الفنان خالد النبوي في منشور عبر حسابه على تويتر :”عبقرية المسرح سهير البابلي ربنا يسلمكِ من كل شر وتقومي بالسلامة، اتعلمت منك كتير في أول فيلم، رسمتِ الضحكة في قلوبنا وعلى وشوشنا، وهتفضل طول العمر، ربنا يشفيك”.

رسائل المحبة انهالت من نجوم مصر والوطن العربي عبر وسائل التواصل الاجتماعي في محبة الفنانة الكبيرة سهير البابلي.

الفنانة بشرى قالت عبر إنستجرام: “أيقونة المسرح والفن سهير البابلي ربنا يطمنا عليكِ ويشفيكِ ويعافيكِ ويطمن عائلتك ومحبينكِ”.

النجمة الكبيرة شيريهان توجهت لله بالدعاء بالشفاء لسهير البابلي، وقالت: “ربي إن سهير البابلي مسها الضر وأنت أرحم الراحمين.. أذهب البأس رب الناس بيدك الشفاء”.

وتخضع الحالة الصحية للفنانة الكبيرة سهير البابلي حاليا للمتابعة الدقيقة في غرفة العناية المركزة.

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