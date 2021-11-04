اليانكي يخشى التنين.. البنتاغون يحذر من تحول الصين الى "قوة نووية عظمى" تتجاوز امريكا وتقوى على استعادة تايوان
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جرينتش+2 08:34
“حزب الله” يكشف ان السعودية تصعّد على لبنان بسبب فشل محاولاتها المتعددة في الهيمنة على قراره السياسي
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