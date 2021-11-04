ثبات.. وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس تسجيل 11 وفاة و2012 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11088 والإصابات 870,505
أهم العناوين
جرينتش+2 10:32
القضاء التونسي يصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس الأسبق منصف المرزوقي جراء جهوده التخريبية ضد مصلحة بلاده
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني