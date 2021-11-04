ثبات.. وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس تسجيل 11 وفاة و2012 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11088 والإصابات 870,505
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القائمة الكاملة باسماء القضاة الشرعيين المشمولين بالتنقلات
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