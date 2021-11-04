القائمة الكاملة باسماء القضاة الشرعيين المشمولين بالتنقلات

قرر المجلس القضائي الشرعي إجراء تنقلات بين القضاة الشرعيين اعتباراً من تاريخ 2021/11/7 بموجب قراره رقم 2021/28/4 تاريخ 2021/11/4.

وشملت التنقلات 46 قاضياً شرعياً، وتاليا أسماؤهم:

1_نقل فضيلة الشيخ د. سميح سليمان علي الزعبي مفتش المحاكم الشرعية قاضيا في المحكمة العليا الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين.

2_نقل فضيلة الشيخ زياد عبد المجيد عبد الله العربيات مفتش المحاكم الشرعية قاضيا في محكمة استئناف عمان الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين.

3_نقل فضيلة الشيخ د. زياد سامي جدعان الحجاج مدير مديرية التعاون الدولي وحقوق الانسان مفتشا للمحاكم الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين.

4_نقل فضيلة الشيخ محمد احيا فرحان العواد قاضي محكمة استئناف عمان الشرعية مفتشا للمحاكم الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين.

5_نقل فضيلة الشيخ اسماعيل احمد بني ياسين المدعي العام الشرعي قاضيا في محكمة بني عبيد الابتدائية الشرعية القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ شاهر احمد محمد غرايبه وتكليفه بالأعمال الادارية بالإضافة لعمله بدرجته وراتبه الحاليين.

6_نقل فضيلة الشيخ عماد محمود سالم السرحان قاضي محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية التوثيقات قاضيا في محكمة عمان الابتدائية الشرعية القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ حسين فواز زايد السعود وتكليفه بالأعمال الادارية في مجمع محاكم عمان الابتدائية الشرعية القضايا والتوثيقات والتركات بالإضافة لعمله بدرجته وراتبه الحاليين.

7_نقل فضيلة الشيخ د. عمر حسن موسى أبو قريق المدعي العام الشرعي قاضيا في محكمة الشونة الجنوبية بدرجته وراتبه الحاليين.

8_نقل فضيلة الشيخ د.حسني عوده سعود القرارعه قاضي محكمة الطفيلة الابتدائية الشرعية قاضيا في محكمة بصيرا الابتدائية الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين.

9_نقل فضيلة الشيخ محمد محمود نادي عبيدات قاضي محكمة عمان الابتدائية الشرعية التوثيقات قاضيا في محكمة عمان الابتدائية الشرعية التنفيذ بدرجته وراتبه الحاليين.

10_نقل فضيلة الشيخ د. فراس يوسف احمد العنانبه قاضي محكمة جرش الابتدائية الشرعية قاضيا في محكمة اربد الابتدائية الشرعية التنفيذ وتكليفه بالأعمال الادارية بالإضافة لعمله بدرجته وراتبه الحاليين.

11_نقل فضيلة الشيخ حسين فواز زايد السعود قاضي محكمة عمان الابتدائية الشرعية /القضايا مفتشا للمحاكم الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين.

12_نقل فضيلة الشيخ د.عماد محمد ابنيه الضيافله القاضي في مديرية الاصلاح والوساطة والتوفيق الاسري مفتشا للمحاكم الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين.

13_نقل فضيلة الشيخ حازم احمد عوض الهزايمه قاضي محكمة عمان الابتدائية الشرعية /التوثيقات مفتشا للمحاكم الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين.

14-نقل فضيلة الشيخ علي فايز عبد الرحمن بني فواز قاضي محكمة صويلح الابتدائية الشرعية التنفيذ قاضيا في محكمة صويلح الابتدائية الشرعية القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ احمد يعقوب محمود خوالده بدرجته وراتبه الحاليين.

15_نقل فضيلة الشيخ بلال مصطفى محمد فريحات قاضي محكمة جرش الابتدائية الشرعية قاضيا في محكمة اربد الابتدائية الشرعية القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ احمد مروان محمد الصمادي بدرجته وراتبه الحاليين.

16_نقل فضيلة الشيخ ملاذ سعود محمد ابو رمان قاضي محكمة عمان الشرقية الابتدائية الشرعية قاضيا في محكمة عمان الابتدائية الشرعية القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ عبد الله ماهر يوسف مالكيه بدرجته وراتبه الحاليين.

17_تكليف فضيلة الشيخ د. همام ذياب عبد الكريم عقل القيام بالأعمال الادارية بالإضافة لعمله في محكمة سحاب الابتدائية الشرعية.

18_نقل فضيلة الشيخ عليان محمد عليان الغانم قاضي محكمة مادبا الابتدائية الشرعية مدعيا عاما شرعيا بدرجته وراتبه الحاليين.

19_نقل فضيلة الشيخ د.عطا سالم سعد ابو الغنم قاضي محكمة عمان الابتدائية الشرعية التوثيقات قاضيا في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية القضايا بدرجته وراتبه الحاليين.

20_نقل فضيلة الشيخ محمد جميل مطيع المواجده قاضي محكمة الرصيفة الابتدائية الشرعية/التنفيذ قاضيا في محكمة الرصيفة الابتدائية الشرعية القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ باسم مشهور احمد العقيل ورئيسا لمكتب الاصلاح والوساطة والتوفيق الاسري /الرصيفة وتكليفه بالاعمال الادارية في مجمع محاكم الرصيفة الابتدائية الشرعية بالاضافة لعمله بدرجته وراتبه الحاليين.

21_نقل فضيلة الشيخ باسم مشهور احمد العقيل قاضي محكمة الرصيفة الابتدائية الشرعية /القضايا قاضيا في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية /التوثيقات وتكليفه بالاعمال الادارية بالاضافة لعمله بدرجته وراتبه الحاليين.

22_نقل فضيلة الشيخ احمد يعقوب محمود خوالده قاضي محكمة صويلح الابتدائية الشرعية/القضايا قاضيا في محكمة عمان الوسطى الابتدائية الشرعية/التوثيقات بدرجته وراتبه الحاليين.

23_نقل فضيلة الشيخ عماد محمد عبد الرزاق أبو زيد قاضي محكمة سحاب الابتدائية الشرعية قاضيا في محكمة مادبا الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ عليان محمد عليان الغانم وتكليفه بالاعمال الادارية بالاضافة لعمله بدرجته وراتبه الحاليين

24-تعيين فضيلة الشيخ شاهر احمد محمد غرايبه قاضي محكمة بني عبيد الابتدائية الشرعية القضايا مدعيا عاما شرعيا بدرجته وراتبه الحاليين.

25_نقل فضيلة الشيخ سامح ماجد عبد الله عبيدات قاضي محكمة اربد الابتدائية الشرعية التنفيذ قاضيا في محكمة اربد الابتدائية الشرعية القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ سامي بدر عيسى اليوسف بدرجته وراتبه الحاليين.

26_نقل فضيلة الشيخ د. عبدالفتاح عبدالكريم احمد العناني المدعي العام الشرعي قاضيا في محكمة سحاب الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ عماد محمد عبدالرزاق أبو زيد بدرجته وراتبه الحاليين.

27_نقل فضيلة الشيخ محمود محمد رحال رواشده قاضي محكمة عمان الابتدائية الشرعية /القضايا قاضيا في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية /القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ د. طارق محمد عسود أبو تايه بدرجته وراتبه الحاليين.

28_نقل فضيلة الشيخ عماد عيسى سليمان مصطفى قاضي محكمة الرصيفة الابتدائية الشرعية /القضايا قاضيا في محكمة الرصيفة الابتدائية الشرعية /التوثيقات بدرجته وراتبه الحاليين.

29_نقل فضيلة الشيخ احمد قبلان احمد الزريقات قاضي محكمة الرصيفة الابتدائية الشرعية /التوثيقات قاضيا في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية /القضايا بدرجته وراتبه الحاليين.

30_نقل فضيلة الشيخ مفيد عيد محمود رمامنه قاضي محكمة السلط الابتدائية الشرعية قاضيا في محكمة صويلح الابتدائية الشرعية التنفيذ بدرجته وراتبه الحاليين

31_نقل فضيلة الشيخ سامي بدر عيسى اليوسف قاضي محكمة اربد الابتدائية الشرعية القضايا قاضيا في محكمة اربد الابتدائية التوثيقات بدرجته وراتبه الحاليين.

32_نقل فضيلة الشيخ عبد الله محمد علي العتوم قاضي محكمة الرمثا الابتدائية الشرعية قاضيا في محكمة المفرق الابتدائية الشرعية القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ انور عبدالقادر حسين دحمس بدرجته وراتبه الحاليين.

33_تكليف فضيلة الشيخ معن يوسف فلاح الصرايرة قاضي محكمة الكرك الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ مروان محمد احمد بني حمد بالاضافة لعمله بدرجته وراتبه الحاليين.

34_نقل فضيلة الشيخ د. ماجد سمير نزال مرجي قاضي محكمة عمان الوسطى الابتدائية الشرعية التوثيقات قاضيا في محكمة الابتدائية الشرعية التوثيقات بدرجته وراتبه الحاليين وتكليفه بالاعمال الادارية بالاضافة لعمله بدرجته وراتبه الحاليين

35_نقل فضيلة الشيخ احمد علي خليل كنعان قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية التنفيذ قاضيا في محكمة الرصيفة الابتدائية الشرعية التنفيذ بدرجته وراتبه الحاليين.

36_نقل فضيلة الشيخ أنور عبد القادر حسين دحمس قاضي محكمة المفرق الابتدائية الشرعية القضايا قاضيا في محكمة المفرق الابتدائية الشرعية التوثيقات بدرجته وراتبه الحاليين.

37_نقل فضيلة الشيخ عبد الله ماهر يوسف مالكيه قاضي محكمة عمان الابتدائية الشرعية القضايا قاضيا في محكمة عمان الشرقية الابتدائية الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين.

38_نقل فضيلة الشيخ احمد مروان محمد الصمادي قاضي محكمة اربد الابتدائية الشرعية القضايا قاضيا في محكمة جرش الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ فراس يوسف احمد العنانبه بدرجته وراتبه الحاليين.

39_نقل فضيلة الشيخ مروان محمد احمد بني حمد قاضي محكمة الكرك الشرعية قاضيا في محكمة الرصيفة الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ عماد عيسى سليمان مصطفى بدرجته وراتبه الحاليين.

40_تعيين فضيلة الشيخ معتصم هاني محمود النسور قاضي محكمة الشونة الجنوبية الابتدائية الشرعية مدعيا عاما شرعيا بدرجته وراتبه الحاليين.

41_نقل فضيلة الشيخ غالب عرسان علي المومني قاضي محكمة المفرق الابتدائية الشرعية التوثيقات قاضيا في محكمة الرمثا الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ عبد الله محمد علي العتوم بدرجته وراتبه الحاليين.

42_نقل فضيلة الشيخ محمد تيسير احمد الدبعي قاضي محكمة بصيرا الشرعية قاضيا في محكمة الطفيلة الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ حسني عوده سعود القرارعه بدرجته وراتبه الحاليين.

43_نقل فضيلة الشيخ حسن وليد خالد حامد قاضي محكمة الرصيفة الابتدائية الشرعية قاضيا في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية التوثيقات بدرجته وراتبه الحاليين.

44_نقل فضيلة الشيخ معتصم محمد ناصر روابده قاضي محكمة اربد الابتدائية الشرعية التوثيقات قاضيا في محكمة جرش الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ بلال مصطفى محمد فريحات بدرجته وراتبه الحاليين.

45_نقل فضيلة الشيخ محمد موسى داود عقل قاضي محكمة معان الابتدائية الشرعية قاضيا في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية التوثيقات بدرجته وراتبه الحاليين.

46_نقل فضيلة الشيخ معتصم صالح ابراهيم الحناوي قاضي محكمة عمان الابتدائية الشرعية التنفيذ قاضيا في محكمة عمان الابتدائية الشرعية التوثيقات بدرجته وراتبه الحاليين.