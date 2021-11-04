“العمل الإسلامي” يطالب بالتحقيق في ظروف وفاة خيّاطة في مشغل بالأزرق

طالب القطاع النسائي لحزب جبهة العمل الإسلامي الجهات الرسمية المختصة بالتحقيق في ظروف وفاة إحدى العاملات في مشغل للخياطة بمنطقة الازرق نتيجة تعرضها للإساءة من قبل إدارة المصنع، ومحاسبة المتورطين في هذه الحادثة الأليمة التي راحت ضحيتها مواطنة أربعينية سعت لتأمين لقمة العيش لها ولعائلتها.
كما تقدم القطاع النسائي للحزب، في تصريح صادر عنه اليوم الخميس، بالتعازي لذوي العاملة، مؤكداً أن هذه الحادثة تسلط الضوء على ما تعيشه آلاف العاملات في الكثير من المنشئات من ظروف عمل تفتقر للبيئة العمالية الآمنة، وافتقارهن للعديد من حقوقهن الأساسية التي كفلها القانون والدستور بما يمتهن من كرامتهن وحقهن في الحصول على فرصة عمل تؤمن لهن الحياة الكريمة.