ثبات.. وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس تسجيل 11 وفاة و2012 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11088 والإصابات 870,505
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الاحتلال يجمّد “الاعتقال الإداري” بحق الأسير المضرب الفسفوس
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