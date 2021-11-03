وزير الخارجية اللبناني: السعودية تُملي علينا شروطاً مستحيلة، فهي تريد رأس حزب الله ونحن كلبنان لا نستطيع أن نعطيه لها
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جرينتش+2 03:09
وفقا لموقع “ميثيل ثريت” العسكري الأمريكي.. هذه هي القدرات الصاروخية لـ “حزب الله” ولهذا تخافها إسرائيل
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