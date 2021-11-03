وسائل إعلام ايرانية تعلن ان الحرس الثوري قد نفّذ إنزالا على ناقلة استخدمتها القوات الأمريكية لمصادرة نفط إيراني

أفادت مختلف وسائل الإعلام الإيرانية بأن الحرس الثوري احتجز ناقلة نفط حاول الجيش الأمريكي استخدامه لاحتجاز شحنة نفط من ناقلة أخرى إيرانية في بحر عمان.

وذكرت وكالة “فارس” شبه الرسمية، اليوم الأربعاء، أن قوات تابعة للجيش الأمريكي احتجزت ناقلة إيرانية في البحر، ونقلت شحنتها إلى ناقلة أخرى قبل أن تتوجه إلى جهة مجهولة.

وتابعت الوكالة أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري نفذت بدورها عملية إنزال على الناقلة التي استخدمها الجيش الأمريكي، وسيطرت عليها ووجهتها فورا إلى المياه الإقليمية الإيرانية.

وأشارت الوكالة إلى أن عدة سفن حربية ومروحيات تابعة للجيش الأمريكية حاولت استعادة السيطرة على الناقلة، لكن هذه المحاولات “فشلت في تغيير مسير الناقلة”.

وأوضحت الوكالة أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري قامت بعملية “جريئة وحازمة وفي الوقت المناسب تصدت خلالها لعملية القرصنة الأمريكية”

ونقلت الوكالة عن السلطات الإيرانية تأكيدها أن الناقلة المحتجزة وصلت إلى المياه الإيرانية، على الرغم من أن “عدة قطع بحرية أميركية تدخلت مجددا بجهود أكبر لقطع مسير الناقلة وتغييره”.

وقالت قناة “الخبر” الإيرانية أنها ستنشر لقطات توثق المواجهة بين قوات الحرس الثوري ومدمرة أمريكية خلال الحادث المزعوم.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن اسم الناقلة المحتجزة ولم يتضح ما إذا كانت تبحر تحت علم الولايات المتحدة أو دولة أخرى.

ولم يعلق الجانب الأمريكي بعد على الإعلان الإيراني.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة عبرية، يوم السبت الماضي، معلومات نقلتها إسرائيل إلى واشنطن بشأن منظومة الطائرات المسيرة الإيرانية قادت إلى فرض الإدارة الأمريكية العقوبات الأخيرة على طهران.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أربع شخصيات إيرانية مرتبطة بتطوير منظومة الطائرات الإيرانية بدون طيار.

وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية إن العقوبات شملت سعيد آرجاني، وهو رئيس وحدة الطائرات بدون طيار بالحرس الثوري “المسؤول عن مهاجمة ناقلة النفط الإسرائيلية ميرسر ستريت في خليج عمان ما أسفر عن مقتل إثنين من طاقها أواخر يوليو/تموز الماضي”.