وزير الخارجية اللبناني: السعودية تُملي علينا شروطاً مستحيلة، فهي تريد رأس حزب الله ونحن كلبنان لا نستطيع أن نعطيه لها
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جرينتش+2 09:42
وسائط الدفاع الجوي السوري تتصدى فجر اليوم لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف إحدى النقاط بريف دمشق
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