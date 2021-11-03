وسائط الدفاع الجوي السوري تتصدى فجر اليوم لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف إحدى النقاط بريف دمشق

ريف دمشق- سانا

نفذ العدو الإسرائيلي فجر اليوم عدواناً جوياً الصواريخ استهدف إحدى النقاط بريف دمشق واقتصرت الأضرار على الماديات.

وذكر مصدر عسكري لـ سانا أنه حوالي الساعة الثانية عشرة و58 دقيقة من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال فلسطين المحتلة مستهدفاً إحدى النقاط في ريف دمشق بمنطقة زاكية، مما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية.

وتصدت وسائط دفاعنا الجوي في الثلاثين من الشهر الماضي لعدوان إسرائيلي بالصواريخ من اتجاه شمال فلسطين المحتلة على بعض النقاط العسكرية بريف دمشق وأدى إلى إصابة جنديين ووقوع أضرار مادية.