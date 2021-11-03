وزير الخارجية اللبناني: السعودية تُملي علينا شروطاً مستحيلة، فهي تريد رأس حزب الله ونحن كلبنان لا نستطيع أن نعطيه لها

تحدث وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، عن الخلاف مع السعودية، قائلا إن “الحكومة لا تستطيع تحجيم دور حزب الله، وهذه مسألة إقليمية”.

وقال بو حبيب إن “المملكة العربية السعودية تملي شروطا مستحيلة من خلال مطالبة الحكومة بالحد من دور حزب الله”، مشيرا إلى أن “السعوديين لم يجروا أية اتصالات مع الحكومة التي تشكلت حديثا حتى قبل الخلاف الدبلوماسي الأخير”.

واعتبر: “أننا أمام مشكلة كبيرة، إذا كانوا يريدون فقط رأس حزب الله، فنحن كلبنان لا نستطيع أن نعطيهم إياه، لأن تصريحات وزير الخارجية السعودي اكدت أن حزب الله وليس جورج قرداحي المشكلة، جورج قرداحي أشعل المشكلة، هو كان مثل فتيل للأزمة”.

وشدد على أن “حزب الله لا يهيمن على البلد، وأنه مكون لبناني يلعب سياسة، نعم لديه امتداد عسكري إقليمي، لكنه لا يستخدمه في لبنان. هذا أكثر مما نقدر أن نحله، هذه نحن لا نستطيع حل ذلك… كلنا نريد جيشا واحدا وبلدا واحدا، ولكن لدينا واقعنا المعروف لدى الجميع”.

وقال بو حبيب إنه يعتقد أن “الحوار المتبادل بين لبنان والسعودية هو السبيل الوحيد للمضي قدما لحل الخلاف، وأن الوساطة القطرية هي الخيار الوحيد المطروح حاليا لحل المشكلة مع السعودية”، كاشفا أنه “لم تكن هناك اجتماعات على أي مستوى بين الطرفين منذ تشكيل حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي منذ أكثر من شهر”.