وزارة الأوقاف تعلن استئناف اداء العمرة للأردنيين براً

أعلن مدير عام دائرة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، المهندس مجدي البطوش، أن “الجانب السعودي أبلغ الوزارة بالسماح للمواطنين الأردنيين بأداء مناسك العمر برا”.

وأضاف البطوش لوكالة (بترا) إنه قد جرى إصدار أول تأشيرة لمعتمر أردني برا.

ودعا إلى الالتزام واتباع البروتوكول الصحي المحددة من قبل الجهات السعودية من حيث تلقي جرعتي لقاح كورونا وارتداء الكمامات، وعدم مخالفة ذلك، موضحا أن المعتمرين الأردنيين الراغبين بأداء مناسك العمرة يمكنهم التقدم للحصول على التأشيرات عبر الطرق المعتادة مباشرة، وعبر شركات الحج والعمرة الأردنية.

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