وزارة الأوقاف تدعو لصلاة استسقاء يوم الجمعة المقبل

دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، المواطنين لأداء صلاة الاستسقاء يوم الجمعة المقبل.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، إنها عممت على مدراء الأوقاف بالمملكة والأئمة والخطباء لإقامة صلاة الاستسقاء بعد صلاة الجمعة.

وقد حث وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة في التعميم، المواطنين على الاستعداد لهذه الصلاة بالتوبة والاستغفار وإصلاح ذات البين اقتداء بالسنة النبوية الشريفة في مثل هذه الظروف.

كما دعا المصلين إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الصحية والتباعد الجسدي وارتداء الكمامات.

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