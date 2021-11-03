نقابة الممرضين تحذر من التعامل مع إعلانات عن دورات مدفوعة

حذرت نقابة الممرضين من الإعلانات التي تصدر عن مؤسسات ومستشفيات في القطاع الخاص، بخصوص عقد دورات تمريض لمدة 6 أشهر مقابل مبالغ مالية.

وقالت النقابة، في بيان اليوم الأربعاء، إنها ستتخذ الإجراءات القانونية لمقاضاة تلك المؤسسات والمستشفيات.

وطالبت النقابة الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارتا الصحة والتعليم العالي، بموقف حازم بهذا الخصوص.

ودعت النقابة المواطنين للحذر والتيقظ من هذه الإعلانات لكي لا تذهب أموالهم ووقتهم سدى، مشيرة إلى أن المهن الصحية لا يمكن ممارستها إلا بموجب تراخيص تصدر من وزارة الصحة بعد إجراء المعاملات من النقابات المهنية وحسب الأصول، ومن جهات ومؤسسات مرخصة لهذه الغاية (جامعات، كليات).

وشددت على أن كل من يقوم برعاية تمريضية ولا يحمل مزاولة مهنة هو مخالف للقانون والأنظمة الصادرة بهذا الخصوص ويكون تحت طائلة المساءلة القانونية الواردة في قانون المسؤولية الطبية وقانون الصحة العامة ونظام الترخيص ومزاولة المهنة.

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