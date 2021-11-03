رفع.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 15 وفاة و2042 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11077 والإصابات 868,493

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 15 وفاة و2042 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 11077 وفاة و868493 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم 5.53 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 22460 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 84 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 50 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 613 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 13 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 37 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 17 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 16 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 29 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 10 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 14 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 14 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 9 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 1473حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 834956 حالة.

كما أشار إلى إجراء 36929 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 11078341 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 3981003 اشخاص، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3549987 شخصا.

هذا وقد صرح أمين عام وزارة الصحة، مسؤول ملف كورونا في المملكة، الدكتور عادل البلبيسي، إن الوضع الوبائي في الأردن ورغم زيادة نسبة الفحوصات الايجابية ما زال مقبولاً وتحت السيطرة.

وأشار البلبيسي خلال مقابلة أجراها مع وكالة الانباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، إلى أن الزيادة في عدد الإصابات اليومية متوقعة خصوصاً مع فتح جميع القطاعات وعودة التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات، مبيناً أن ما يهم الوزارة هو القدرة الاستيعابية للمستشفيات.

ولفت إلى أن نسبة إشغال المستشفيات المخصصة لحالات كورونا مريحة ولا تتجاوز 26 بالمئة من أسرة العناية الحثيثة، و17 بالمئة لأسرة العزل، و10 بالمئة لأسرة التنفس الصناعي، كما يوجد في هذه المستشفيات 3500 سرير عزل، و1200 سرير عناية حثيثة، و1000 جهاز تنفس صناعي.

وحول الفئات العمرية التي تصاب بالفيروس، أوضح البلبيسي أن 33 بالمئة من الإصابات المؤكدة المسجلة يومياً هي من الفئة العمرية بين 10 إلى 17 سنة ، مبيناً أن هذه الفئة البالغ عددها نحو 2 مليون شخص، تسجل 620 إصابة يوميا، بما يعني أن من بين كل ألف شخص يصاب 4 أشخاص بالفيروس.

وبين أن الحالات النشطة التي تجاوز عددها 21 ألف حالة، هي مجموع الحالات المسجلة خلال 14 يوماً الماضية، موضحاً أن من يتجاوز 14 يوماً من الاصابة ينتقل إلى قائمة حالات الشفاء، أو على قائمة أسرة الشفاء في المستشفيات.

ودعا البلبيسي المصابين إلى الالتزام بإجراءات الحظر المنزلي، وعدم الاختلاط لمنع انتشار العدوى، مؤكداً أن الالتزام من الاخلاقيات التي يجب اتباعها لعدم إلحاق ضرر بالأشخاص الآخرين.

وأكد أن الأردن لن يمر بموجة كالموجات السابقة، وأنه يتوقع أن يسجل من ألفين إلى 3 آلاف حالة يومياً، مشيراً إلى دراسة جامعة جونز هوبكنز الأميركية التي توقعت أن المملكة لن تشهد موجة كالموجات السابقة، وأنها لن تسجل أكثر من 3 آلاف حالة يومياً.

وقال: “اننا الآن في الأسبوع الوبائي 42 و43 ونشهد ارتفاعاَ في تسجيل الاصابات اليومية، لكن المنحنى الوبائي ضمن المعقول والمتوقع، واننا لم نشهد موجة كما حصل في الاسبوع 21 و22 الذي وصلت فيه الاصابات إلى 6ر56 ألف إصابة اسبوعيا بمعدل يومي بلغ 9 آلاف إصابة”.

وحول البرنامج الوطني للمطاعيم ضد فيروس كورونا، أشار البلبيسي إلى أن عدد متلقي الجرعة الأولى وصل الى نحو 4 ملايين، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3.6 مليون، بينما وصلت نسبة تطعيم الفئة المستهدفة إلى 60 بالمئة للجرعة الأولى، وللجرعتين 55 بالمئة، في حين يبلغ عدد الفئات المستهدفة فوق سن 18 سنة 6.4 مليون شخص. ودعا البلبيسي إلى الاقبال على تلقي المطعوم، مؤكدا أن الوصول إلى بر الأمان يتطلب إعطاء 75 بالمئة من الفئة المستهدفة جرعتي المطعوم، وأن الأردن لديه عدد من المطاعيم تبلغ 3.5 مليون جرعة كافية لنهاية العام الحالي.

وبين أن إجراءات وزارة الصحة شجعت على تلقي المطعوم، حيث أعلنت عن اعطاء المطعوم للأشخاص في أي وقت، واختيار أي نوع من المطاعيم الأربعة المتوفرة في الأردن، كما شكلت 30 فريقاً متجولاً لإعطائها في محافظات المفرق وإربد وجرش وعجلون.