د. فاطمة أبو واصل إغبارية تتقلد منصب الأمين العام للاتحاد الدولي لأبناء عرب الـ 48

عرب الـ 48/ من: شاكر فريد حسن

تم منح منصب الأمين العام للدكتورة فاطمة أبو واصل إغبارية، وتتويجاً لاتفاق التعاون المبرم بين منظمة همسة سماء الثقافة الدولية ومقرها الرئيس الدنمارك، والاتحاد الدولي لأبناء عرب 48 في الداخل والخارج، ومقره ايطاليا ممثلة بمؤسسها البروفيسور فؤاد عودة، منح منصب أمين عام للاتحاد الدولي للدكتورة فاطمة محمود ابو واصل إغبارية، رئيسة منظمة همسة سماء الثقافة الدولية، ومدير عام المنصة الدولية همسة نت وذلك لتوطيد أطر التعاون المشترك بين المؤسستين: منظمة همسة سماء الثقافة الدولية بالدانمارك وادارتها العليا، المهندس عبد الحفيظ اغبارية، والأمين العام الدكتور ابراهيم التجاني ورئيسة المنظمة الدكتورة فاطمة ابو واصل إغبارية.

ويشار إلى أن منظمة همسة سماء الثقافة الدولية هي منظمة ثقافية اجتماعية تربوية مستقلة غير ربحية تعنى بالآداب والفنون والتراث والموروث الأدبي الثقافي. كما وتعنى بالإبداعات الشبابية، ورعاية هذه الابداعات والمهارات للأجيال الناشئة التي يقوم عليها المجتمع وتنمية وتوطيد أركان هذه الشخصية والارتقاء بها لتؤهله أن يكون عضوًا فاعلًا في المجتمع. كذلك تعنى المنظمة بحقوق المرأة الاجتماعية والثقافية والأدبية وتمكينها ونشر ثقافة الحوار البناء والتقارب بين المرأة الشرقية والغربية وذلك من خلال المؤتمرات والملتقيات لتقريب وجهات النظر.

أما الاتحاد الدولي لأبناء عرب 48 في الداخل والخارج ومؤسسه البروفيسور فؤاد عودة، الذي تأسس قبل 5 سنوات لأهداف دولية عديدة منها: التعاون في مجال الصحة، الهجرة، التعليم العالي، كرة القدم والإعلام، ومساعدة الطلاب وجميع أبناء عرب 48 في الخارج لبناء جسور بين مدن وقرى الداخل مع الدول العربية الأجنبية.

وفي هذا المجال الدكتورة فاطمة سوف يكون للدكتورة فاطمة أبو واصل إغبارية دورًا مهمًا ومميزًا، وذلك لخبرتها في عديد من المجالات التي تتكيف مع أهداف الإتحاد الدول.

هذا وسوف يتواصل اختيار وانتخاب ناطقين من أصل عربي 48 باسم الإتحاد، من جميع الدول لتقوية المجلس الإداري الدولي للاتحاد.

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