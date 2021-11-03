بيان من معهد فلسطين للتنوع البيولوجي حول COP26 و “طوارئ المناخ”

يعقد مؤتمر الأطراف السادس والعشرون حول تغير المناخ في اسكتلندا حيث يحضر أكثر من 50000 شخص عبر الإنترنت أو وجاهيا. تحدث الأمين العام للأمم المتحدة عن “حالة الطوارئ” المناخية وكيف نتعامل مع كوكبنا “كمرحاض”. بدأ هو وغيره من السياسيين العالميين في استخدام اللغة التي استخدمناها كناشطين لعقود (باستثناء أننا كنا نعمل أيضًا). نحن في فلسطين والناشطون في جميع أنحاء العالم غير راضين عن التقدم المحرز في معالجة هذه الأزمة الوجودية. نحن لسنا راضين عن البلاهة الكاذبة من السياسيين كما أشارت جريتا تونبرج. لقد عمل الملايين منا بجد لتغيير المواقف المحلية والضغط والتغيير (أي التفكير عالميًا والعمل محليًا وعالميًا لأن العالم مترابط). من الواضح أننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد والإسراع بذلك. نحن لسنا فقط في “حالة طوارئ مناخية” ولكن في نكبة بيئية. لدينا 7 سنوات فقط للعمل على مستويات أعلى بكثير. يجري التعهد بمبالغ كبيرة للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره وللحفاظ على البيئة. ومع ذلك يتم توجيه الأموال بشكل خاطئ واستخدامها بشكل أساسي للتخفيف من الشعور بالذنب لدى الدول الغنية التي استغلت الآخرين واستمرت في استغلالهم (الأموال ليس حلاً). لقد جادلنا في عدد من الاجتماعات في الأسابيع القليلة الماضية (حوالي 3 اجتماعات أسبوعيًا) قبل مؤتمر COP26 أنه من بين أمور أخرى ، هناك حاجة إلى هذه الأشياء:

1) التحرير من الاستعمار العقلي. هذا يتجاوز موضوع “الوعي والتعليم البيئي” ويذهب إلى قضايا التعلم والتمكين من أجل التحرير. تحرير العقول من مفاهيم العجز والخضوع للقادة السياسيين. إنه ليس أقل من التحرر الثوري من الطرق القديمة التي تكبل العقول وتطور نماذج جديدة للاستدامة والتعايش (مع بعضنا البعض ومع الطبيعة). إنه ينطوي على تطوير الاحترام (لأنفسنا ، للآخرين ، للطبيعة)

2) لا يمكننا العودة إلى أنظمة الحكم والهياكل العالمية التي كانت موجودة قبل COVID19 يجب تغيير الأنظمة التي تهيمن على اقتصادات العالم مثل النزعة الاستهلاكية والرأسمالية وتطوير أنظمة قائمة على الرعاية والتعاطف والتعاون عبر الحدود (والتي يجب ازالتها في النهاية) وداخل الحدود. عالم أفضل ممكن.

3) يجب أن نستخدم معرفتنا وممارساتنا وأنظمة قيمناالأصلية (السكان الأصليين). لم يكن أجدادنا مثلا ينتجون قمامة أو يستعملون بلاستيك. يمكن استخدام التكنولوجيا التي تعمل جنبًا إلى جنب مع المعرفة القديمة لخلق سيادة غذائية مع حماية للبيئة.

4) يجب أن يكون لدينا عدالة بيئية. يجب أن يكون للناس الحق في الحصول على هواء نظيف ومياه نظيفة وبيئة صحية في كل مكان. (انظر أيضا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن الحقوق الأساسية)

5) نحتاج إلى بناء القدرات البشرية خاصة في الدول النامية بما في ذلك إعادة هيكلة النظم التعليمية على جميع المستويات. على سبيل المثال الجامعات الآن تقتل الإبداع والابتكار وتخلق مستهلكين متوافقين بدلاً من مساعدة الشباب على أن يصبحوا ناشطين ومواطنين أكثر إبداعًا!

فقط كمثال واحد للعمل من بين مئات الآلاف حول العالم يمكننا الاستشهاد بعمل معهد فلسطين للتنوع البيولوجي والاستدامة في جامعة بيت لحم. انظر palestinenature.rg وتقريرنا السنوي لعام 2020 المنشور علىhttp: // www.palestinenature.org/about-us/2020-Annual-Report.pdf

لقضايا الحفظ في فلسطين ، راجع https://www.palestinenature.org/ar/conservation/

مع سلطة جودة البيئة وأصحاب المصلحة الآخرين نعمل الآن بجد على الإستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل لفلسطين (على الرغم من الاستعمار المستمر). إن تحقيق النجاح في الحفاظ على مواردنا البشرية والطبيعية يتطلب الكثير من العمل: حتى أن دراسة مكتبية للموضوع شملت أكثر من 200 صفحة.

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يمكننا استضافتكم (منام وطعام) إذا كنت تريد المجيء إلى هنا للعمل التطوعي أو التدريب

فيديو عن التغير المناخي https://youtu.be/hAAg93RJwgU

د. مازن قمصية

نيابة عن معهد فلسطين للتنوع البيولوجي والاستدامة

جامعة بيت لحم

فلسطين المحتلة

http://palestinenature.org

https://www.facebook.com/PIBS.PMNH