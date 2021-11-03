 “العمل الإسلامي” يطالب بكشف حقيقة المشاركة الأردنية في مناورات اسرائيلية

وصل “المجد” البيان التالي الصادر، اليوم الاربعاء، عن المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي..

تابع حزب جبهة العمل الإسلامي ما أورده تقرير مركز الدراسات الاستراتيجية حول أداء حكومة الدكتور بشر الخصاونة بعد مرور ‏عام على تشكيلها والذي كشف بأن 67% من الأردنيين لا يثقون بالحكومة، مع تراجع التفاؤل بها لدى الشعب الأردني إلى 29% ‏وفشلها في تنفيذ المهام الموكلة إليها، وتأكيد 71% من الأردنيين بأن الأمور لا تسير في الاتجاه الصحيح، إضافة لما أظهره تقرير ‏راصد بأن الحكومة لم تنفذ سوى 14% من تعهداتها، وغير ذلك من نتائج الاستطلاع بما يؤكد فشل النهج ‏الحكومي القائم الذي ‏تسبب بتفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية.‏ ‏

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ويرى الحزب أن ما أظهرته هذه النتائج يؤكد على حجم فجوة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، والآثار السلبية للنهج المتبع في تشكيل ‏الحكومات والتعديلات الوزارية بعيداً عن معايير الكفاءة المهنية، مما يتطلب من أصحاب القرار الوقوف ملياً عند هذه النتائج غير ‏المسبوقة التي تعبر عن حالة الاحتقان الشعبي ‏والسياسي، وتزايد حالة الإحباط واليأس لدى المواطن الأردني مما يتطلب وجود إرادة ‏سياسية جادة مدركة لضرورة تغيير النهج القائم ‏لتقود عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الحقيقي وفق رؤية وطنية ‏واستراتيجية توافقية بين مختلف القوى الوطنية بما يحقق الشراكة الشعبية الفاعلة في صنع القرار من خلال حكومات برلمانية مستندة ‏للإرادة الشعبية.‏

كما يطالب الحزب الحكومة بكشف حقيقة ما أوردته وسائل إعلام عن مشاركة الأردن ضمن مناورات العلم الأزرق مع قوات ‏الاحتلال الصهيوني، وإن كانت شملت تلك المناورات العسكرية تدريبات على الأراضي الأردنية، لما تمثله هذه المشاركة إن ثبتت ‏حقيقتها من تعارض صارخ مع موقف الشعب الأردني الرافض لكافة اشكال التطبيع مع الاحتلال، ونكراناً لدماء شهداء الجيش الأردني في مواجهاتهم مع ‏الاحتلال في معركة الكرامة وعلى أرض فلسطين، ودعماً لقوات الاحتلال التي تواصل جرائمها بحق الشعب الأردني والمقدسات ‏والوصاية الأردنية عليها.‏