وزير الخارجية اللبناني: السعودية تُملي علينا شروطاً مستحيلة، فهي تريد رأس حزب الله ونحن كلبنان لا نستطيع أن نعطيه لها
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جرينتش+2 09:41
 “العمل الإسلامي” يطالب بكشف حقيقة المشاركة الأردنية في مناورات اسرائيلية
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