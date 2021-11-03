الحكومة تُقر الأسباب الموجبة لمشروع نظام الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات

أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الأسباب الموجبة لمشروع نظام الدّوائر الانتخابيّة لمجالس المحافظات لسنة 2021، وأحاله إلى ديوان التّشريع والرأي بصفة الاستعجال.

وسيتمّ بموجب مشروع النظّام تقسيم المحافظات إلى دوائر انتخابيّة، وتحديد عدد ممثّلي كلّ دائرة في مجلس المحافظة، تمهيداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات.

ووافق مجلس الوزراء على “تعليمات إربد العاصمة العربيّة للثّقافة لعام 2022” الصّادرة بموجب أحكام المادّة (4) من قانون رعاية الثّقافة رقم (36) لسنة 2006، والتي سيتمّ نشرها في الجريدة الرسميّة حسب الأصول.

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