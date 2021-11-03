رفع.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 15 وفاة و2042 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11077 والإصابات 868,493
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جرينتش+2 11:49
ادارة بايدن تُكلّف إسرائيل اقناع صديقها الجنرال البرهان بوقف الانقلاب في السودان وإعادة الحكومة المدنية
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