وزير الخارجية اللبناني: السعودية تُملي علينا شروطاً مستحيلة، فهي تريد رأس حزب الله ونحن كلبنان لا نستطيع أن نعطيه لها
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اجواء معتدلة نهارا وباردة ليلاً في اغلب المناطق حتى السبت
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