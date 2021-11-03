اجواء معتدلة نهارا وباردة ليلاً في اغلب المناطق حتى السبت

تسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء، حول معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتكون الأجواء باردة نسبياً ليلًا في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس، ارتفاع قليل على الحرارة مع بقاء الأجواء خلال ساعات النهار لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، بينما تسود خلال ساعات الليل أجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء خلال ساعات نهار يومي الجمعة والسبت، لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلة في باقي مناطق المملكة، بينما تسود خلال ساعات الليل أجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 24 – 14 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 22 – 12، وفي مرتفعات الشراة 23 – 11، وفي مناطق البادية 28 – 13، وفي مناطق السهول 23 – 13، وفي الاغوار الشمالية 31 – 18، وفي الأغوار الجنوبية 32 – 21، وفي البحر الميت وخليج العقبة 31 – 20 درجة مئوية.

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