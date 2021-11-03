آخر تطورات حالة سهير البابلي الصحية.. لا تزال في العناية المركزة

كشف المخرج عمر زهران عن تطورات الحالة الصحية للفنانة الكبيرة سهير البابلي، حيث أكد في تصريحات صحفية أن الفنانة الكبيرة لاتزال في العناية المركزة، لكن حالتها مستقرة، طالباً من جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل.

وكانت نيفين الناقوري، ابنة الفنانة الكبيرة سهير البابلي قد كشفت عن حالة والدتها الصحية بعد قضائها عدة أيام في العناية المركزة، حيث أكدت في تصريحات صحفية أن والدتها لا تزال ترقد تحت الملاحظة في غرفة العناية المركزة، بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة، بسبب إصابتها بنوبة سكر، أدت إلى مضاعفات شديدة، وعلى أثرها تم نقلها إلى المستشفى.

وقالت: “لا تزال والدتي في العناية المركزة ولكن الحمد لله صحتها أحسن كتير وبتتكلم وبتتواصل معانا”.

أما عن موقف نقابة المهن التمثيلية من مرض والدتها، فقالت: “دكتور أشرف زكي نقيب الفنانين يتواصل معي يوميا للاطمئنان على الحالة الصحية لوالدتي وفيما إذا كنا نحتاج أي شيء”.

وتابعت ابنة الفنانة الكبيرة، بأن أشرف زكي أيضا، يتواصل مع المستشفى للاطمئنان ولتيسير كل الأمور الخاصة بوالدتها، وأن يكون هناك رعاية كاملة لها تحت إشراف الأطباء.

كما كشفت الناقوري، عن أن هناك كثيراً من الفنانين الذين يتواصلون يوميا معها للاطمئنان على والدتها، ومن بينهم الفنانة يسرا وعمر زهران وحلا شيحا وعدد آخر من الفنانين الذين تربطهم علاقة قوية بوالدتها

وقالت ان والدتها موجودة في احدى مستشفيات اكتوبر، وأنها لن تحتاج أية عمليات جراحية كما تداولت بعض صفحات السوشيال، متابعة انها تعاني من صعوبة في التنفس، بعد توقف عضلة القلب، ونجاح الأطباء في علاج الموقف، وبعض المشاكل في عمل الكُلي، كما أنها ممتنعة عن الطعام، لذلك تم وضعها على أجهزة تنفس ومحاليل، موضحة ان حالتها تحسنت قليلا لكن ليست على ما يرام، وتتمنى أن تكون افضل من ذلك.

وطالبت نيفين كل جمهور ومحبي والدتها بالدعاء لها،نافية ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من إجراؤها عملية قلب مفتوح.

ومن جانبه، كشف الدكتور رضا طعيمة، زوج نيفين الناقورى ابنة الفنانة الكبيرة سهير البابلي عن تفاصيل الساعات التى سبقت دخولها الغيبوبة وعن تطورات حالتها الصحية فقال إن حالة الفنانة الكبيرة سهير حرجة جداً، مضيفا “بعض أجهزة الجسم توقفت عن العمل وهى الآن بين يدى الله وندعوه أن يتولاها برحمته”.

وكشف زوج ابنة الفنانة الكبيرة سهير البابلى كيف تطورت الحالة الصحية للفنانة الكبيرة وتفاصيل الساعات التى قضتها قبل دخولها فى غيبوبة السكر، موضحاً “منذ أيام تعرضت الحاجة سهير لاضطراب فى معدلات السكر، ولاحظنا تدهور صحتها، ورغم ذلك توضأت وأدت الصلاة وبعدها مباشرة دخلت فى غيبوبة، أى أنها دخلت الغيبوبة وهى على وضوء وبعد أن أدت فريضة الصلاة”.

وتابع “كانت مثقفة ومفكرة وعبقرية ومواطنة مصرية صالحة ومخلصة تمثل المرأة المصرية، ووقفت فى وجه أعداء الوطن وكانت نموذجا أصيلا حريصا على الهوية والانتماء المصرى، وتحالفت مع الدولة المصرية فى شدتها وأعلنت دائما موقفها بشكل واضح ، وكان تدينها تدينا وسطىا لطيفا ليس به تشدد”.

وأكد طعيمة أن حلا شيحة تلازم الفنانة سهير البابلى وتجلس إلى جوار سريرها ولا تفارقها هى وابنتها نيفين وأحفادها سارة وياسين.

وكانت حلا شيحة أول من أعلن عن تدهور الحاالة الصحية للفنانة سهير البابلى، وطلبت من جمهورها الدعاء لها ، حيث نشرت عبر “إنستجرام”، منشورا تقول فيه: “جميلة الجميلات قلباً وقالباً السيدة الفاضلة الحاجة سُهير البابلي أدعو لها بالشفاء العاجل التام بإذن الله وأسألكم الدعاء لها.