وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء تسجيل 10 وفيات و1790 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11062 والإصابات 866,451

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 10 وفيات و1790 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 11062 وفاة و866451 إصابة.

وقد بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم 5.09 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 21650 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 90 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 92 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 595 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 14 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 34 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 16 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 15 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 29 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 10 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 12 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 13 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 8 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 1232 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 833739 حالة.

كما أشار إلى إجراء 35149 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 11041412 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 3971933 شخصا ، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3542526 شخصا.