104 أعوام على وعد بلفور المشؤوم.. "حيث اعطى من لا يملك وعداً لمن لا يستحق”، وفقاً لتعبير القائد الخالد جمال عبد الناصر
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جرينتش+2 02:20
وزارة الإعلام ونقابة الفنانين بسوريا تنعيان صباح فخري، أسطورة الموشحات الذي رحل اليوم عن عمر يناهز 88 عاماً
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