نقابة الصيادلة تؤكد ان الغذاء والدواء الاردني آمن

أكد مجلس نقابة الصيادلة، أن الغذاء والدواء الاردني آمن، وأن المؤسسة العامة للغذاء والدواء اهم مؤسسة تحظى بثقةِ المواطن الأردني.

وذكرت النقابة في بيان اليوم الثلاثاء، ان مجلس النقابة اثنى على الدور الوطني الذي تقوم به المؤسسة العامة للغذاء والدواء ممثلة بمديرها الدكتور نزار مهيدات.

ودعت المواطنين إلى عدم الالتفات لكل معلومة غير دقيقة تثير الهلع والرعب في الوطن الحبيب والوقوف في وجه كل من يحاول المساس بدورها في الحفاظ على سلامة الغذاء والدواء.

وأشارت الى ان هذا الدور الريادي جاء بتوجيهات جلالة الملك ودعمه المستمر للوصول الى غذاء ودواء آمن، وتوجيهاته لدعم الصناعات الدوائية والغذائية للوصول الى الاكتفاء الذاتي وتحقيق الامن الدوائي والغذائي.

واضافت ان الشاهد على الدور المحوري والمركزي للمؤسسة هو أن المنتجات والصناعات الغذائية والدوائية الأردنية تصدر الى معظم دول العالم ما يؤكد سلامتها، مبينة ان التشكيك بسلامة الغذاء والدواء الاردني باعتبارهما العنصرين الاساسيين في حياة المواطن يؤثر سلبيا على الاقتصاد.

وقال النقيب زيد الكيلاني، إن مؤسسة الغذاء والدواء تتبع احدث البروتوكولات العالمية للرقابة على امن الغذاء والدواء في المملكة، كما ان كوادر التفتيش العاملين لديها يقومون بالمتابعة الحثيثة للمنتجات في الاسواق.

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