في كلمة امام البرلمان.. زعيم المعارضة التركية يصف أردوغان بانه «أسد على ابناء شعبه وخروف أمام بايدن”

أنقرة – «تركيا الآن»

وجه رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، رسالة قاسية للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قائلًا «بايدن لن يستطيع إنقاذك، والشعب سيلقنك درسًا قاسيًا في الانتخابات».

وأضاف في كلمة أمام البرلمان التركي، موجهًا حديثه لأردوغان: «مستقبلك في يد هذه الأمة. أينما ذهبت سيلقنك الشعب الدرس في الانتخابات».

ومضى كليتشدار أوغلو يقول : «همه الأكبر هو (هل يمكنني الجلوس مع بايدن لمدة ساعة؟)، انظروا إلى الحالة التي وصلت إليها الدولة، ألا تتمتع هذه الدولة بأي هيبة؟! كيف يمكنك الدوران 180 درجة! أي نوع من الخصر الرقاص لديك! أنا مندهش حقًا، يضربون جامعي الأوراق والقمامة ويأخذون عرباتهم، يظهرون قوتهم على الفقراء والمساكين. نمر على شعبه بالداخل وخروف في الخارج».

وتابع كليتشدار أوغلو: «ليس لديهم القدرة على إدارة البلاد. يقولون (أنت أسد، أنت نمر)، وأنا أقول بوضوح (أنت نمر من ورق). لديه سمات كل المستبدين».