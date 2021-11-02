طقس معتدل نهارا وبارد ليلاً في اغلب المناطق حتى الجمعة

تكون الأجواء اليوم الثلاثاء، معتدلة الحرارة بوجه عام مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة من المطر خلال ساعات الصباح في أجزاء محدودة من شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء باردة نسبياً ليلًا في اغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وتكون الأجواء نهار يوم غدٍ الأربعاء، معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، بينما تكون باردة نسبياً ليلًا في أغلب مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ الخميس ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حتى الجمعة معتدلة الحرارة نهاراً بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، بينما تكون ليلاً باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 24 – 14 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 18 – 10، وفي مرتفعات الشراة 22 – 9، وفي مناطق البادية 25 – 14، وفي مناطق السهول 24 – 15، وفي الاغوار الشمالية 29 – 17، وفي الأغوار الجنوبية 31 – 21، وفي البحر الميت 30 – 20، وفي خليج العقبة 33 – 21 درجة مئوية.

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