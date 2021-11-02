104 أعوام على وعد بلفور المشؤوم.. "حيث اعطى من لا يملك وعداً لمن لا يستحق”، وفقاً لتعبير القائد الخالد جمال عبد الناصر
أهم العناوين
جرينتش+2 05:53
ترامب: إسرائيل كانت تسيطر على الكونغرس قبل 10 أو 15 عاما لكنها لم تعد كذلك بفعل اعضاء في الحزب الديموقراطي
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني