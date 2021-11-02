القبض على شخص اعتدى على فتاة بأداة حادة في إربد

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص اعتدى بأداة حادة أمس على فتاة في مدينة إربد.

و‏قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه وردت لمديرية شرطة محافظة إربد أمس شكوى من إحدى الفتيات بتعرضها للاعتداء بواسطة أداة حادة من قبل أحد الأشخاص إثر خلاف بينهما واحتصلت على تقرير طبي بأن حالتها متوسطة، فيما توارى المعتدي عن الأنظار بعد ذلك.

وأكد ‏الناطق الإعلامي أن فريقاً تحقيقياً من البحث الجنائي وشرطة إربد قاموا بالبحث والتحري عن ذلك الشخص وتمكنوا من تحديد مكان وجوده وأُلقي القبض عليه، وبوشرت التحقيقات معه تمهيداً لإحالته إلى القضاء.

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