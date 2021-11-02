التربية تعلن عن عقد اختبارات تشخيصية ضمن برنامج الفاقد التعليمي

أعلن أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة، عن عقد الوزارة اختبارات تشخيصية لطلبة الصفوف من الأول الأساسي ولغاية الحادي عشر في مبحثي اللغة العربية والرياضيات، وذلك في الثلث الأخير من الشهر الحالي.

وقال العجارمة في بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، إن هذه الاختبارات التي تأتي ضمن خطة الوزارة لتعويض الطلبة عن الفاقد التعليمي ستكون على مستويين: الأول اختبارات تشخيصية يجريها المعلم على طلبته في المبحثين داخل الصف، ثم يقوم بتحليل هذه النتائج ويتبعها بإجراءات علاجية خاصة ومحددة ينفذها على طلبته وفقا لبيانات التحليل.

وأضاف أن المستوى الثاني هو اختبار تشخيصي على مستوى المملكة في المبحثين، وسيجري على عينة ممثلة لطلبة الصفوف المذكورة، وسيستفاد من نتائج هذا الاختبار بعد تنفيذه للوقوف على حيثيات الفاقد التعليمي لدى الطلبة ورسم السياسات العامة والخطط المستقبلية لتعويض الفاقد على المدى المتوسط والطويل.

وأوضح أن الوزارة شكلت فرقا فنية من المتخصصين لوضع مؤشرات الأداء المنبثقة عن نتاجات المبحثين لتُبنى عليها الاختبارات التشخيصية والمواد العلاجية التي تراعي الفروق الفردية بين الطلبة، وتباين درجة الفاقد التعليمي لديهم، كما سيتم تدريب المعلمين على تطبيق الاختبار التشخيصي وتنفيذ التدخلات العلاجية.

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