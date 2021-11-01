100 مهندس ومهندسة يؤدون اليمين القانونية

أكد نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد الزعبي، اعتزازه بالمهندس الأردني الذي أصبح يتقلد مناصب ادارية على صعيد محلي وعربي وعالمي، نظرا لكفاءته وخبراته المشهود لها بالبنان، مشيرا الى أن المهندس الأردني أصبح يحتل المرتبة الاولى بين المهندسين العرب في جميع المواقع التي يشغلها.

جاء ذلك خلال رعايته لحفل اداء اليمين القانونية لمئة مهندس ومهندسة، أمس الاحد، في مجمع النقابات المهنية، مشيرا الى ضرورة ان يتسلح المهندسون بالخبرات اللازمة والتي تواكب باستمرار سوق العمل، والاطلاع على ما تقدمه النقابة للزملاء المهندسين حديثي التخرج من برامج تأهيلية تعود عليهم بالنفع، وخصوصا في ظل جملة التحديات التي تمر بها المنطقة من زيادة في اعداد الخريجين، وتباطؤ النمو الاقتصادي واغلاق الاسواق المحيطة جراء الحروب المختلفة وانعكاسات ذلك على فرص التشغيل للمهندسين.

واستعرض الزعبي خلال الحفل، مجموعة الاتفاقيات التي وقعتها النقابة مع جميع المؤسسات في القطاعين العام والخاص، بهدف ايجاد فرص تدريب وتشغيل للمهندسين، إضافة إلى الاتفاقيات الخارجية مع دول مختلفة كألمانيا وسوريا والعراق وجورجيا ونيجيريا وغيرها، لافتا الى أن النقابة اتفقت مع دولة نيجيريا لإقامة يوم علمي هندسي اردني نيجيري، إضافة إلى اقامة يوم علمي هندسي اردني عراقي مشترك.

كما تطرق الى دور النقابة الوطني والاجتماعي من خلال مجموعة الحملات التي تطلقها بشكل دوري كحملة فزعة اهل لترميم منازل الاسر العفيفة في الاردن، وحملة الاضاحي، وحملة فلنشعل قناديل صمودها التي ستنطلق عبر بث اذاعي مفتوح يوم بعد غد الثلاثاء، لترميم منازل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

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