تصعيد.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين تسجيل 14 وفاة و2120 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11052 والإصابات 864,661
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وفقاً للجريدة الرسمية الصادرة اليوم الإثنين.. القائمة الكاملة بالموظفين المشمولين بالتعيينات والترفيعات والاحالات على التقاعد
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