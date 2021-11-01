وفقاً للجريدة الرسمية الصادرة اليوم الإثنين.. القائمة الكاملة بالموظفين المشمولين بالتعيينات والترفيعات والاحالات على التقاعد

صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تشكيلات وتقاعد عدد من العاملين في الخدمة العامة.

ووفق الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الإثنين، فقد صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تعيين الدكتورة رائدة قطب رئيسة للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية برتبة وزير لمدة أربع سنوات اعتبارا من تاريخ مباشرتها العمل.

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على ترفيع الموظفين الدبلوماسيين المذكورين من ملاك وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إلى رتة سفير اعتبارا من تاريخ 1/10/2021.

وهم كل من: الوزير محمد مصطفى صايل التل، والوزير الدكتور اسماعيل مدالله المعايطة، والوزير صلاح السحيمات، والوزير رغد السقا، والوزير جعفر جعفر، والوزير معتز الخصاونة، والوزير صدقي العموش، والوزير خالد نايف القاضي، والوزير عدلي الخالدي، والوزير محمد الشبار.

كما قرر مجلس الوزارة الموافقة على إحالة سفراء من ملاك وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إلى التقاعد لبلوغهم السن القانونية، وهم كل من الدكتور مالك الطوال، والدكتور عبد الفتاح عربيات والدكتور عادل العضايلة، كما تقرر إحالة السفير صلاح السحيمات من ملاك وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إلى التقاعد.

وقرر مجلس الوزارة الموافقة على إحالة الموظفين المذكورين في ملاك وزارة التربية والتعليم إلى التقاعد وهم كل من، سليمان قوقزة، وجهاد أبو الركب، وحمد عزات أحمرو، والدكتور أمجد محمد ربابعة، وسامي سليمان محاسيس، ورائدة محمد عليوه، وعلي حماد، وردينة أحمد الرشيد.

وقرر مجلس الوزراء بتاريخ 13/10/2021 الموافقة على ترفيع الموظف من ملاك المؤسسة العامة للغذاء والدواء فواز حسن شرقي بيادرة إلى الدرجة التي درجته الحالي اعتبارا من 30 وإحالته على التقاعد اعتبارا من تاريخ 1/11/2021.

وإجالة الموظفين المذكورين تاليا من ملاك المؤسسة العامة للغذاء والدواء على التقاعد اعتبارا من تاريخ 1/11/2021، محمود مصطفى مصطفى، وآمال طاهر الجغبير، وعلي عبد الرحيم الحوراني.

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/10/2021 الموافقة على إحالة الموظفة من ملاك وزارة التربية والتعليم الدكتور وضحا محمد عواد المحارب على التقاعد بناء على طلبها اعتبارا من تاريخ 26/9/2021.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على إحالة الموظف من ملاك وزارة الصحة عبدالله سالم السلايطة على التقاعد، ومن ملاك وزارة الثقافة محمد سيف الضمور، وملاك وزارة المالية محمد حسن تركي.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على ترفيع كل موظف من الموظفين المذكورين من ملاك دائرة الأراضي والمساحة إلى الدرجة التي تلي درجته اعتبارا من 31/10/2021 وإحالته على التقاعد من تاريخ 1/11/2021، وهم: حاتم محمد البنا، وخالد محمود الصرايرة.

وإحالة الموظفين من ملاك دائرة الأراضي والمساحة على التقاعد اعتبارا من تاريخ 1/11/2021، وهم محمد هادي الحضرمي، وباسم عاطف عامر، ومحمود أبو شعيرة.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على إحالة الموظف من ملاك دائرة ضريبة الدخل والمبيعات فخري صمادي على التقاعد اعتبارا من تاريخ 6/11/2021