مؤسسة الضمان تبحث عن ورثة متوفين لديهم رواتب وتعويضات

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن حصرها لـ103 حالات لمؤمن عليهم متوفين كانوا مشتركين سابقا بالضمان الاجتماعي ولم تتم تسوية حقوقهم التأمينية نهائياً من قبل ذويهم، ما سيترتب عليه حصول الورثة المستحقين على رواتب تقاعدية أو تعويضات الدفعة الواحدة.

وافادت المؤسسة في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، أن مديرية التوعية التأمينية تواصلت مع 81 شخصاً من ورثة المؤمن عليهم المتوفين والمستحقين للرواتب التقاعدية أو تعويضات الدفعة الواحدة، وذلك للحصول على الوثائق المطلوبة إلكترونيا ودون مراجعة أي من هؤلاء الورثة لفروع المؤسسة للحصول على المنافع التأمينية المستحقة.

وأوضحت أنه ما زال هناك 22 شخصا مؤمناً عليهم توفاهم الله، ولا زالت المؤسسة مستمرة بعملية البحث عن أرقام هواتف لورثتهم بجميع الوسائل والطرق المتاحة أمام الفريق المختص حفاظاً على حقوقهم التأمينية واستفادتهم منها.

ودعت المؤسسة جمهورها للتواصل معها من خلال مركز اتصالها على الرقم (117117) أو عبر بريدها الرسمي webmaster@ssc.gov.jo للإبلاغ عن أي مؤمن عليه متوفى وله اشتراكات سابقة بالضمان ولم يتم الحصول على أي منفعة تأمينية لورثته حتى يتم تسوية حقوقه التأمينية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة