في ذكرى ميلاده.. اغنية تمنح وديع الصافي الجنسية المصرية/ فيديو

يصادف اليوم الإثنين ذكرى ميلاد أيقونة من أيقونات الغناء العربي، المطرب اللبناني وديع الصافى الذى ولد في 1 نوفمبر من عام 1921، ورحل عن عالمنا في عام 2013، بعد مسيرة طويلة من العطاء برز فيها اسمه كواحد من أهم نجوم الطرب العرب من خلال باقات من الأغاني التي خلدت اسمه بين كبار المطربين.

وقد اعتبر وديع الصافى بمثابة مدرسة خاصة لما له من كاريزما ولون غنائي جبلي حاول الكثيرون السير على خطاه، بعد النجاح الكبير الذى حققه خلال مجموعة من الأغاني نسلط الضوء على أبرزها خلال السطور التالية.

على رمش عيونها

قدمها الفنان الراحل، ضمن أحداث فيلم “نار الشوق”، وحققت نجاحا كبيرا، ما دفع عددا من المطربين لاعادة غنائها من جديد، مثل المطربة الجزائرية وردة.

دار يا دار

من أشهر أغانيه بعدما قدمها ضمن أحداث فيلم “نار الشوق” عام 1970، وهي من كلمات حسين السيد، وألحان الموسيقار بليغ حمدي.

الليل يا ليلى

هي من أشهر أغانيه، وكالعادة غناها عدد كبير من المطربين بعده، أبرزهم رامي عياش، وليد توفيق، وعدد من النجوم اللبنانيين والعرب، وهي من ألحان وديع الصافي نفسه.

يا عيني على الصبر

أغنية باللهجة المصرية، غناها الفنان الكبير عام 1970، وهي من كلمات نجيب محمد نجم، وألحان رياض البندك.

عظيمة يا مصر

هي من أشهر الأغاني الوطنية التي نشيد بعظمة مصر ودورها القيادي في الوطن العربي، وهي من كلمات أحمد علام، وألحان وديع الصافي، وبسبب هذه الأغنية تم منحه الجنسية المصرية.