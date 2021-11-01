جنرال اسرائيلي لصحيفة بحرينية: الاتفاقيات الابراهيمية وفرت لنا عمقاً استراتيجياً واحاطتنا بدول جوار صديفة

شدد رئيس القسم الاستراتيجي في الجيش الاسرائيلي الجنرال تال كالمان، اليوم الاثنين، على ان اسرائيل “تؤمن بالحل الديبلوماسي مع طهران، لكنها جاهزة لكل سيناريو في حال فشلت كافة الجهود الديبلوماسية”.

وأشار كالمان في مقابلة مع صحيفة الايام البحرينية الى اهمية خلق حوار مشترك “على المستوى الاستراتيجي والعسكري بين مملكة البحرين واسرائيل” مصيفا الى ان “هناك اهمية للتعاون بين البلدين في المجالات العسكرية بسبب وجود قضايا دفاعية مشتركة” وبرأيه “فان الاتفافيات الابراهيمية تشكل فرصة لما وصفه ’شرق اوسط جديد’، لأنها تمهد الطريق لانشاء محور معتدل بين اسرائيل ودول اخرى في المنطقة، من الممكن ان تتحد مقابل محور متطرف تترأسه ايران”.

وقال كالمان :”بفضل الاتفاقيات الابراهيمية، اسرائيل محاطة اليوم بدول جوار اصدقاء، ومع تلك التي يمكنها ان تكون كذلك, وهذا يقدم لاسرائيل فرصة للتعاون الاستخباراتي وللحرب المشتركة ضد الارهاب، فقد بات يوجد لدينا عمق استراتيجي”.

كالمان، الذي يرأس قسم الدائرة الثالثة المسؤول عن الملف الايراني اضاف، ان وجود تحالف من هذا القبيل يمكنه ان يحد من السلوك العدواني لايران، حيث ان القدرات العسكرية الاسرائيلية وقدرات الدول المعتدلة تعتبر عامل توازن في المنطقة.

واشار كالمان :”لبنان هي أقدم أداة استراتيجية لايران في المنطقة، لكن ايران موجودة ايضا في سوريا، العراق، اليمن وغزة، ايران تطور قدراتها العسكرية وتقترب من اسرائيل عن طريق دول اخرى، هذا يقلق اسرائيل، لكن حليفات ايران تحولت الى مشلكة عالمية”.