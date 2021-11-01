بمقتل جندي في إدلب امس .. ارتفاع حصيلة قتلى جيش الاحتلال التركي في سوريا الى 27 عسكريا منذ بداية العام الحالي
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جرينتش+2 01:36
بعد رد الفعل الغاضب داخلياً وخارجياً.. هل ورّط جيش “البرهان” نفسه في معركة خاسرة؟
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