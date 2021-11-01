بمقتل جندي في إدلب امس .. ارتفاع حصيلة قتلى جيش الاحتلال التركي في سوريا الى 27 عسكريا منذ بداية العام الحالي
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“الشاباك” يعتقل شابا غزيا بتهمة إضرام النار بحافلات في الرملة
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