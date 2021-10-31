وزير الخارجية السعودي يعلن بصراحة ان موقف بلاده العدائي من حزب الله هو سبب الازمة مع لبنان وليس تصريحات قرداحي
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7 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام
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