7 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

رام الله – يواصل سبعة أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضا لاعتقالهم الإداري، أقدمهم كايد الفسفوس المضرب منذ 109 أيام.

والأسرى المضربون إضافة إلى الفسفوس، هم مقداد القواسمة منذ (102 يوم)، وعلاء الأعرج منذ (84 يوما)، وهشام أبو هواش منذ (75 يوما)، وشادي أبو عكر منذ (68 يوما)، وعياد الهريمي منذ (39 يوما)، ولؤي الأشقر منذ (21 يوما). ويخوض الأسير راتب حريبات إضرابا عن الطعام منذ (23 يوما)، تضامنا مع الأسرى السبعة.

وقد حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين في بيان، اليوم الاحد، من خطورة الوضع الصحي للأسير الفسفوس الذي يقبع في مستشفى “برزلاي” الاسرائيلي، حيث تتفاقم حالته سوءًا يومًا بعد يوم، لافتا الى أن تفعيل أمر الاعتقال الإداري له، بمثابة اعدام بطيء، وهو ما يشكل خطورة على حياته.

وبخصوص الأسير القواسمة، أكدت الهيئة أن وضعه مقلق جدا، حيث يعاني من تسمم بالدم، ومشاكل في القلب والرئتين، والكلى، والكبد، الأمر الذي يؤثر على قدرته على الحركة والكلام والنظر، فيما يقبع بقية الأسرى في عيادة سجن الرملة.

واوضحت الهيئة ان احتمالية استشهاد أحد الأسرى المضربين تزداد كل لحظة مع اجراءات الاحتلال التعسفية بحقهم، وهذا تماهٍ في سياسة الاحتلال مع الطواقم الطبية في عملية احكام الحصار، ومفاقمة معاناة الأسرى المضربين.