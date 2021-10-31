وزير الخارجية السعودي يعلن بصراحة ان موقف بلاده العدائي من حزب الله هو سبب الازمة مع لبنان وليس تصريحات قرداحي

اعتبر الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، أن أزمة بلاده الحالية مع لبنان ترجع إلى هيمنة جماعة حزب الله، على التركيبة السياسية في البلاد.

جاء هذا خلال تصريحات أدلى بها وزير الخارجية السعودي في مقابلة مع “رويترز” عبر الهاتف، امس السبت.

وقال الأمير السعودي: “أعتقد أن القضية أوسع بكثير من الوضع الحالي… أعتقد أن من المهم أن تصيغ الحكومة في لبنان أو المؤسسة اللبنانية مسارا للمضي قدما بما يحرر لبنان من الهيكل السياسي الحالي الذي يعزز هيمنة حزب الله”.

وفي تصريح آخر، قال وزير الخارجية السعودي ايضا، إن التعامل مع لبنان أصبح “لا جدوى له” في ظل هيمنة “حزب الله” على البلاد.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بن فرحان، مساء امس السبت، لقناة “العربية” على خلفية الأزمة الدبلوماسية الحادة بين الرياض وبيروت.

واعتبر وزير الخارجية السعودي أنه ليست هناك أزمة “مع لبنان” بل الأزمة “في لبنان” بسبب “هيمنة إيران”.

وأضاف أن “هيمنة حزب الله” تجعل التعامل مع لبنان “غير ذي جدوى”، مشددا على أن هذه الهيمنة تقلق السعودية.

وزعم بن فرحان أن المملكة لا تتدخل في لبنان ولا تملي عليه أي شيء، مؤكدا أنها ستدعم “أي جهود لإصلاح شامل يعيد لبنان إلى العالم العربي”.

وشدد وزير الخارجية السعودي على أن “الحوار مستمر مع الشركاء الدوليين بشأن لبنان”.

وكانت السعودية، قد أعلنت مساء أمس الاول الجمعة، استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين.

كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها، وذلك بذريعة تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورح قرداحي رفض الاعتذار عنها بشأن الحرب في اليمن.

وكانت الأزمة قد اندلعت بعد نشر مقابلة متلفزة قبل أيام جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة “أنصار الله” اليمنية “تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات”.

وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار، مؤكدا أنه كان مستعدا للاعتذار عن تصريحاته لو أنه أدلى بها خلال وجوده في منصبه الرسمي.

وزير الخارجية السعودي للعربية: هيمنة حزب الله تجعل التعامل مع لبنان غير ذي جدوى #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) October 30, 2021