وزارة الطاقة تتوعد محطات المحروقات التي ترفض خدمة المواطنين

أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، الدكتور حسين اللبون، اليوم الاحد، ان الهيئة لن تتهاون مع أي جهة تخالف التشريعات المعمول بها وستواصل جولاتها التفتيشية على محطات المحروقات للتأكد من التزامها بتقديم الخدمة للمواطنين، محذرا المحطات التي تعزف عن تقديم هذه الخدمة.

وقال في تصريح صحفي، اليوم الاحد، إن كوادر الضابطة العدلية بالهيئة تجول منذ يوم الجمعة على محطات المحروقات المنتشرة في مختلف انحاء المملكة للتأكد من التزامها بتزويد المواطنين بالمشتقات النفطية، مؤكدا ان الهيئة ستواصل دورها الرقابي للتحقق من التزام المحطات بتقديم الخدمة للمواطنين وفقا للرخص الممنوحة لها.

ودعا اللبون المواطنين إلى التعاون مع الهيئة والابلاغ عن أية شكاوى حول توافر المشتقات النفطية لدى محطات الوقود من خلال التواصل مع مركز المراقبة والطوارئ بالهيئة العامل على مدار الساعة على هاتف 5805025 /06.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة