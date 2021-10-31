ندوة حوارية مساء اليوم بعنوان: 25 عامًا على إطلاق الجزيرة

تلقت “المجد” من مركز الجزيرة للدراسات دعوة لحضور ندوة ينظِّمها بالتعاون مع قناة الجزيرة مباشر، بعنوان “25 عامًا على إطلاق الجزيرة: ماذا تغير في الإعلام العربي والعالمي؟”، اليوم الأحد، 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، الساعة السابعة مساء، بمسرح معهد الجزيرة للإعلام بالدوحة، بمشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين والخبراء المختصين.

تأتي هذه الندوة بالتزامن مع احتفال شبكة الجزيرة الإعلامية، في نوفمبر/تشرين الثاني القادم، بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسها، وتُلقي الضوء على تجربة الجزيرة ومواكبة قنواتها ومؤسساتها للمتغيرات التي شهدتها البيئة الإعلامية والتمسك في ذات الوقت بثوابتها التحريرية.

كما تتلمس الندوة تأثير الجزيرة في وسائل الإعلام العربية، والتطور الذي حدث للمنظومة الإعلامية العربية، الحكومية منها والخاصة، شكلًا ومضمونًا، بفعل التنافس مع الجزيرة.

ويحلِّل المتحدثون في الندوة أثر الجزيرة على وعي المتلقين لرسالتها الإعلامية؛ خاصة بعد نجاحها في إنهاء احتكار العواصم العالمية الكبرى للإعلام، والذي ظل لعقود طويلة موجَّهًا من الشمال إلى الجنوب.

وتختتم الندوة نقاشاتها بالحديث عن مستقبل الجزيرة والإعلام العربي عمومًا في ظل التطورات التكنولوجية المتلاحقة، والتي لم يعد بسببها الجمهور متلقيًا فحسب بل متفاعلًا مع الرسالة الإعلامية ومؤثِّرًا في مضمونها، وبعد أن صار في أحيان كثيرة هو نفسه المرسِل وصانع المحتوى.

يُذكر أن هذه الندوة هي الأولى التي سيعقدها مركز الجزيرة للدراسات بحضور الجمهور بعد قرابة العامين، وذلك بعد أن سمحت الإجراءات الصحية بذلك عقب تخفيف القيود التي كانت سارية أثناء التعامل مع جائحة كورونا. ومن المقرر أن تُبثَّ على شاشة الجزيرة مباشر والمنصات الرقمية لمركز الجزيرة للدراسات على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يمكن للراغبين في متابعتها الوصول إليها عبر الروابط التالية. كما ننوه أن الترجمة إلى اللغة الإنجليزية متوفرة.