ندوة حوارية مساء اليوم بعنوان: 25 عامًا على إطلاق الجزيرة

وزير الخارجية السعودي يعلن بصراحة ان موقف بلاده العدائي من حزب الله هو سبب الازمة مع لبنان وليس تصريحات قرداحي
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جرينتش+2 11:43
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