مجلس نقابة الصحفيين يوزع المهام على اعضائه

وزع مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين المهام على اعضائه خلال جلسة عقدت اليوم الاحد برأسه نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة وحضرها الزملاء نائب النقيب جمال اشتيوي وأعضاء المجلس إبراهيم قبيلات وخالد القضاة وعلي فريحات وأمجد السنيد وعدنان برية وزين الدين خليل وبلال العقايلة وجميل برماوي وموفق كمال.

وقرر المجلس تسمية الزميل عدنان برية أميناً للسر، والزميل إبراهيم قبيلات نائباً له، والزميل أمجد السنيد أميناً للصندوق، والزميل موفق كمال نائباً له كما تم انتخاب الزميل علي فريحات ناطقاً إعلامياً للمجلس. وقرر المجلس تكليف الزميل موفق كمال منسقاً للجان الداخلية للمجلس، والزميل جميل البرماوي منسقاً لفروع النقابة في المحافظات، وتكليف أمين السر بتقديم تصور بشأن الملف المالي حسب الأصول. وقرر المجلس تشكيل لجنة تحصيل الـ 1بالمئة لحقوق النقابة برئاسة نائب النقيب جمال شتيوي وعضوية الزملاء عدنان برية وزين خليل وبلال العقايلة كما جرى توجيه كتاب لتسمية الزميل زين خليل لعضوية لجنة الشكاوى في هيئة الإعلام.

وقرر المجلس إعادة فتح نادي النقابة وتكليف مدير النقابة وفيق عابدين لإجراء اللازم، إضافة إلى إعطاء الأولوية لورثة الزملاء المتوفين لصرف مستحقاتهم من صندوق التعاون والضمان الاجتماعي. وناقش المجلس ملف المنقولين من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون إلى المكتبه الوطنية ومتابعة موضوعهم من قبل النقيب مع وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول ووزيرة الثقافة هيفاء النجار ووضع المجلس بصورة تطورات هذا الملف.

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