وزير الخارجية السعودي يعلن بصراحة ان موقف بلاده العدائي من حزب الله هو سبب الازمة مع لبنان وليس تصريحات قرداحي
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“غزة أرض القصيدة” على مائدة النقاش في مكتبة بلدية نابلس
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