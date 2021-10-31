زخات متفرقة في بعض مناطق المملكة اليوم الاحد وارتفاع الحرارة غدا

تبقى المملكة اليوم الأحد، تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، وتكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً في أغلب مناطق المملكة، ويتوقع خلال ساعات النهار هطول زخات متفرقة من المطر في أنحاء مختلفة من المملكة، قد تكون غزيرة لفترات قصيرة، وقد يصحبها الرعد أحياناً، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطولاً للمطر، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

ويطرأ يوم غدٍ الاثنين، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة بوجه عام، وغائمة جزئياً في أغلب مناطق المملكة، مع بقاء فرصة خلال ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء متفرقة من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتكون الأجواء الثلاثاء، معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، مع وجود كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء الأربعاء، معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، مع وجود بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 23 – 15 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 21 – 14، وفي مرتفعات الشراة 19 – 12، وفي مناطق البادية 26 – 14، وفي مناطق السهول 23 – 15، وفي الاغوار الشمالية 31 – 18، وفي الأغوار الجنوبية 31 – 20، وفي البحر الميت وخليج العقبة 30 – 19 درجة مئوية

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